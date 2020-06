Se faire livrer sa Jupiler à domicile : bon plan ?

Le groupe brassicole belgo-brésilien se mettrait-il à l’heure des petits producteurs en se passant des intermédiaires pour écouler sa production ? La réalité est un peu plus compliquée que cela. En fait, la crise Covid a certainement réduit le chiffre d’affaires du plus gros brasseur (en volume) du monde. Il l’a privé des commandes du secteur Horeca. Plus de cafés ni de restaurants durant près de trois mois !

Commander sa Jupiler directement chez AB InBev, c’est maintenant possible ! Le groupe brassicole prendrait-il exemple sur les petits producteurs locaux pour écouler ses bières ? Certainement pas. En ce temps de crise Covid, la démarche, si elle est bien commerciale, est un peu plus complexe que cela.

Explorer de nouveau canaux de vente

Avec la crise du Coronavirus, le chiffre d’affaires a diminué. Il essaie d’être résilient et pour cela, il explore les canaux de vente, comme la vente directe, pour s’en sortir.

La crise a changé la donne et le groupe brassicole essaie maintenant de développer des canaux secondaires. Cela ne lui rapportera pas beaucoup financièrement mais il apprend, il se positionne.

Une position qui est confirmée par la porte-parole d’Inbev, Karolien Cloots : " Cette plateforme est dans une phase initiale et est actuellement une initiative à petite échelle. Nous avons remarqué que les consommateurs le demandaient et nous voulons répondre à cette demande en mettant en place cette plateforme pour eux. Nous la ferons évoluer pas à pas et l'optimiserons encore. Nous voulions répondre à ce besoin et la période de fermeture de l’Horeca a accéléré le développement. C'est pourquoi nous avons développé cette plateforme en ligne en peu de temps, à titre de projet pilote, pour permettre aux gens de se faire livrer notre bière chez eux ".