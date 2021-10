Savez-vous que le Zizou du baby-foot est un Belge ?

C’est super vieux le baby-foot ! Les premiers plans de table remontent à la fin du dix-neuvième siècle, vers 1890. Au début, il y avait quasi autant de styles de tables qu’il y avait de pays y jouant. Car ce sport s’est développé de manière désorganisée. Les règles n'ont pas changé jusqu’en 2007. Cette année-là, la Fédération Mondiale les a harmonisées et depuis 2013, il n’y a plus que cinq tables qui sont homologuées pour les compétitions.

De manière générale, au-dessus de 60 kilos, vous n'aurez aucun souci pour jouer entre adultes.

En dessous, cela pourra être gênant pour des adultes: ils déplaceront facilement la table. Mais au-delà de 60 kilos et dès qu'on frôle les 70 kilos et plus, vous pouvez y aller les yeux fermés.

LA grande différence se situe au niveau des barres : il y a

les télescopiques

et les transversales

Petite définition : les barres télescopiques sont celles qui ne ressortent pas du baby-foot de l'autre côté tandis que les barres traversantes ressortent du côté adverse.

Elles ont toutes les deux leurs avantages et inconvénients.

Les téléscopiques:

- L'avantage des télescopiques est la sécurité : un enfant en bas âge ne pourra pas prendre un coup de barre en essayant de regarder papa jouer.

- L'inconvénient est que les barres télescopiques sont plus fragiles.

Les transversales:

- Les barres traversantes sont bien plus résistantes et ne se cassent presque jamais. En effet, le mécanisme est simple avec un coulissement au niveau du bord du baby-foot et des barres qui sont pleines les rendent bien plus résistantes.

- La qualité de jeu est améliorée également avec ces barres qui ont moins de frottement et rendent les mouvements de barres plus faciles.