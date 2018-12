Sapin artificiel ou sapin naturel : quel est le meilleur choix?

C'est bientôt les fêtes, et avec elles toujours ceux qui ne jurent que par le sapin naturel, son odeur, et puis les inconditionnels du sapin artificiel! C'est un produit qui se vend toujours bien, le sapin artificiel ne perd pas ses épines et reste vert. On peut donc l'utiliser pendant plusieurs années... est-ce pour autant rendre les fêtes de fin d'année un peu plus écologiques en évitant de couper des arbres? Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux types mais d'un point de vue écologique, quel est le meilleur choix?

Les avantages du sapin artificiel sont multiples

Pour Corentin et Sherley, c'est une tradition... chaque année début décembre, ils ressortent leur grande boite de la cave. L'installation et la décoration se font en famille... c'est la période de Noel qui commence, et cette année aura une saveur particulière, puisque Romeo sera de la fête... Il y a des rituels immuables, le sapin artificiel en fait partie... "Dans la maison, on attend vraiment ça avec impatience. Quand j'étais petite, on avait toujours des grands sapins? Ça a toujours été comme ça. Il est cher à l'achat, mais on le garde plusieurs années, donc au final c'est rentable" explique Sherley.

Deux heures plus tard, pas une aiguille au sol... et un beau sapin qui tiendra jusqu'à la mi janvier. Un sapin qui garde ses aiguilles, c'est facile à ranger... Les avantages du sapin artificiel sont multiples, et il en existe pour tous les goûts, de toutes les tailles, et pour tous les budgets. "On peut démarrer sur un sujet à 40€, on va monter à 80€, à 120€... On va aller jusqu'à 450€ pour un sapin de 2,50 mètres et 1,50 mètres d'envergure. C'est à peu près les modèles les plus grands pour un particulier". Le budget moyen dans ce magasin se situe entre 100 et 120 euros... La tendance : "Des sapins un peu plus touffus, avec des aiguilles un peu plus épaisses, un peu bleutés, qui sont assez tendance et qui plaisent beaucoup..." nous explique-t-on.

Prix moyen pour un sapin artificiel : 150€

Dans un autre magasin, on trouve des sapins de couleurs, floqués, lumineux... la tendance est aux plus petits modèles, moins encombrants... Mais malgré cette diversité, ce magasin écoule deux fois plus de sapins naturels... Pourtant, économiquement, la balance penche pour l'artificiel : "Au niveau financier, un sapin artificiel d'un prix moyen : 150€ environ. En le gardant cinq ans, il est amorti par rapport à un achat annuel d'un sapin naturel" déclare Fabien Pagnoul, Directeur d'un magasin de bricolage. Le choix le plus économique est-il aussi le meilleur choix écologique? Pas si sûr... Produit à l’autre bout du monde... constitué de matières plastiques et de métaux... L’impact environnemental d'un sapin comme celui-ci est considérable. "Pour le sapin artificiel, c'est clairement la production. On est sur du plastique, donc il y a du dérivé de pétrole. Il y a de la consommation d'énergie pour le transformer. En Chine, c'est essentiellement des centrales à charbon. Il y a beaucoup de CO2 caché derrière un kilowattheure d'électricité en Chine. Puis après le transport vient en deuxième. Mais c'est vraiment la production le principal impact. On arrive sur un impact global, qui est de 48 kilos de CO2. Alors que sur un sapin naturel, on est à peu près à 3 kilos de CO2" explique Mathieu Cribellier, Directeur de projets CO2logic.

Garder un sapin 20 ans... possible mais vraiment réaliste? "Une étude française montrait que c'était à peu près 6 ans pour la durée de vie du sapin artificiel, explique Renaud De Bruyn, Chargé de mission Ecoconso. Se dire qu'on va acheter un sapin artificiel et qu'on va le garder pendant 20 ans, c'est pas évident. Un sapin naturel, c'est quand même un bon compromis. Il y a l'odeur qui est inimitable, et le fait que c'est une production belge. Mais c'est aussi une production qui demande pas mal d'engrais et de pesticides. Il y a l'espace que ça peut prendre aussi dans des zones agricoles. Là ils sont en train de s'améliorer et à ce niveau-là des cultures alternatives se développent. Ça va s'améliorer, mais ce n'est que quelque part un compromis".

Alors pourquoi ne pas opter pour un sapin alternatif, voire créatif? Fabriqué à partir de matériaux de récupération, son impact environnemental sera nul... Un choix économique, écologique et ludique!