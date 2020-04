Sans sport, l'e-sport cartonne !

La crise du coronavirus crée un grand vide pour les amateurs de sport. Plus de matchs de foot, plus de Grand Prix de Formule 1 ou de Moto GP, pas même un match de tennis à se mettre sous la dent. Pendant ce temps-là, on joue de plus en plus aux jeux vidéo et un nouveau public s’intéresse à l’e-sport. Souvent critiqué pour ne " pas être du sport " par les amateurs de ballons ronds par exemple, il peut paraître inconcevable que disputer des matchs de basket devant un écran plutôt que sur du parquet puisse être apparenté à une discipline sportive… Et pourtant, Greg Carette, expert thématique gaming et e-sport de la RTBF, l’affirme : " si on pose la question à certains, ils répondront ne pas s’intéresser à l'e-sport, alors qu’en pratique ils le font déjà. Ils ne le savent juste pas. Mais lorsque Thibaut Courtois affronte un joueur de FIFA manette en main, on regarde en fait de l’e-sport. " Parce que finalement, c’est de la compétition sur des jeux vidéo. Avec des tournois, des joueurs professionnels, des équipes ou des écuries, des commentateurs, des entraînements et des matches… Le langage y est déjà intégré. Bref, il y aura toujours quelqu’un pour dire que " ce n’est pas du sport " tout comme il y aura toujours quelqu’un pour dire que " taper dans un ballon, ce n’est pas un métier ".

La rédaction du sport en confinement Nos collègues de la rédaction rtbf sport se retrouvent bien embêtés en ce moment. Plus de courses ou de matchs à commenter, une actualité sportive plus qu’au ralenti, pour certains d’entre eux voici qu’ils se transforment, non sans un certain talent, en archivistes. Mais au sein de cette rédaction, Thibaut Rinchon que l’on retrouve régulièrement au Warm Up de la Formule 1 aux côtés de Gaëtan Vigneron, s’est retrouvé avec un nouveau compagnon : Maxou Le Pilote, youtubeur et casteur des F1 e-sports Pro Series. C’est une expérience inédite ! La F1 en virtuel a son lot d’émotions. Affirme Thibaut Rinchon " s’il est vrai que je suis plus habitué au bruit assourdissant des moteurs et à la transpiration des pilotes en fin de course, force est de constater que la F1 en virtuel a, à une autre échelle, son lot d’émotions. On ne peut pas nier que c’est une discipline à part entière qui demande une grande concentration, des réflexes et de l’entrainement. " Ce qui est certain c’est que la figure humide de transpiration de Charles Leclerc, pilote de la Scuderia Ferrari, à la sortie d’une course en simulateur laisse le journaliste admiratif ! Le sportif quant à lui, admet qu’il prend beaucoup de plaisir à courir et que c’est un effort conséquent malgré tout. Mais la comparaison entre pilote de Formule 1 et professionnel du gaming s’arrête un peu là pour Thibaut Rinchon : " Chez les professionnels e-sport, les écarts sont minimes et les courses sont vraiment intenses et je pense qu’on ne retrouvera pas tous les pilotes de F1 dans cette discipline. " Les frontières entre sport et e-sport tendent à disparaître avec le confinement.

Sans sport, l'e-sport cartonne ! - © Rtbf Sport Que dire aussi du tour de Suisse que les coureurs font sur un vélo d’appartement ? Si l’effort physique est bel et bien présent, c’est sur un jeu vidéo qu’on les voit évoluer et non sur les routes des contrées helvétiques.

De la cave de maman aux stades de foot L’e-sport s’est vu naître dans des caves pour aujourd’hui remplir des stades ! Nous rappel Greg Carette. Counter Strike, Overwatch, Fortnite, League of Legends, sur tous ces jeux se sont créées des équipes sur base de rien avant d’avoir des superstars, des " Cristiano Ronaldo " de leur discipline en quelque sorte. " Ça nécessite le même sacrifice, il faut de l’engagement, de l’entrainement et le monde de la compétition, quand bien même elle est virtuelle, est cruel. On peut faire fois 1000 par rapport au football si on compte les jeunes qui aspirent à devenir des professionnels de leur passion. Et il y a encore moins d’élus dans le gaming. " Affirme notre expert. On peut estimer qu’un joueur peut gagner 25.000€ par mois en étant " bon joueur ".

Sans sport, l'e-sport cartonne ! - © BJI / Blue Jean Images - Getty Images/blue jean images RF S’il est difficile pour lui de s’avancer sur comment on peut gagner sa vie en jouant, en fonction du jeu, on peut gagner différents " Cash Prize " en étant victorieux de diverses compétitions. Comprenez : qui ramène des coupes à la maison. Ajouter les cash prize, le streaming qui crée des droits d’image ou encore le sponsoring. Un maillot de joueur de e-sport n’a rien à envier à la combinaison d’un pilote de formule 1 quand on voit la quantité de logos de différentes marques qui s’y retrouvent tel un sapin de Noël. Parce que ces joueurs sont beaucoup observés. On compte parfois en millions les personnes qui se connectent sur Twitch pour regarder ces personnes jouer. Et lorsque la finale de League of Legends se tenait à l’Accor Hôtels Arena de Paris, ses 20.300 places étaient remplies d’un public en furie.

Des organisateurs d’évènements qui s’en sortent ? Car oui, pour rameuter autant de monde à un seul endroit, il faut bien que quelqu’un l’organise. Et des compétitions se tiennent régulièrement à travers le monde… Ce que le confinement compromet. La première à avoir été touchée de plein fouet au niveau international est " Katowice ESL PRO TOUR CS : GO Masters Championship ". La compétition était en cours et a dû se finir à huis clos ce qui représente des millions d’euros de pertes pour les organisateurs. Le e-sport faisait des records de vues en streaming avant de remplir des stades.

E-sport streaming - © gorodenkoff - Getty Images/iStockphoto S’il aura fallu du temps pour les promoteurs d’évènement pour rebondir, aujourd’hui ils se rattrapent sur les droits à l’image et le sponsoring. On revient en fait à la base de la base, le streaming. Avec 3 milliards de personnes en confinement à travers le monde et un certain nombre d’entre elles prêtes à regarder des compétitions à tout moment devant un écran. Ce public crée de l’attention et les sponsors y voient des opportunités rêvées. En comparaison avec un festival qui ne peut pas s’organiser et qui est condamné à perdre de l’argent, la perte considérable que peut provoquer l’annulation d’un évènement e-sport est rattrapable toutes proportions gardées.

Un nouveau calendrier du sport ? Sur la RTBF, on diffuse depuis des mois des compétitions d’e-sport. On s’attache surtout à la simulation sportive qui reste plus proche des intérêts du public que nous connaissons et plusieurs évènements que nous diffuserons trouveront peut-être la voie de votre cœur, en particulier pour les amateurs de sport auto : Formule 1 : En soirée, une course pilotes F1 et people + une course entre pros du gaming les 3 mai, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 14 juin Moto GP : une course sur Auvio à 15 h (avec les pilotes Moto GP) les 3 mai, 17 mai, 31 mai, 7 juin et, à confirmer, les 21 juin et 28 juin Les occasions ne manquent pas pour tenter l’expérience donc et s’ouvrir à de nouveaux horizons.