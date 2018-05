Sans passeport pour le Maroc, deux soeurs restent clouées au sol

Prévoir un voyage et ne pas pouvoir embarquer faute de passeport, cette mésaventure arrive à de nombreux passagers qui souhaitent se rendre au Maroc. Depuis 2015, en effet, il faut un passeport en règle pour entrer au Maroc. Mais beaucoup de voyageurs l'ignorent. Du coup, au lieu de s'envoler pour le soleil marocain, ils restent cloués au sol.

Danièle et Michèle Mergan en savent quelque chose. Le 22 mars dernier, elles se rendent à l'aéroport de Bruxelles-National pour embarquer à destination de Marrakech où se trouve leur sœur. Le but du voyage est de faire une surprise à cette dernière qui va fêter ses 70 ans. "Nous étions tout excitées, nous expliquent Michèle et Danièle. Nous préparions cette surprise de longue date et nous nous faisions une joie de partir". Mais la joie des deux sœurs sera de courte durée. Au moment d'enregistrer leur bagage, l'hôtesse leur a demandé de présenter leur passeport. "Là, le sol s'est dérobé sous nos pieds, nous raconte Danièle, nous n'avions pas de passeport en règle, nous avons vite compris que notre surprise était foutue". Sans passeport, pas d'embarquement.

De retour chez elles, les deux sœurs ont dû fouiller pour trouver l'info sur le site de la compagnie "Royal air Maroc" auprès de qui elles avaient réservé le voyage. Il faut descendre tout en bas du site et là, écrit en tout petits caractères, on évoque la nécessité d'être muni d'un passeport pour entrer au Maroc. Danièle et Michèle regrettent ce manque de transparence ainsi que la réponse très sèche de la compagnie: "nul n'est censé ignorer la loi, c'est le voyageur qui doit vérifier quels sont les documents nécessaires pour entrer dans un pays".

Danièle et Michèle ont retenu la leçon, on ne les y reprendra plus. En attendant, l'anniversaire de leur sœur est une occasion manquée qui ne se reproduira plus...