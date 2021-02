Salons d'esthétique : une réouverture cruciale - On n'est pas des pigeons (37/183) - 26/02/2021 Une réouverture des salons d’esthétique lundi prochain, ce n’est toujours pas confirmé, mais Marie-Stéphanie Cornet en a fait le pari. Cette patronne d’un salon de beauté de Jambes y croit et depuis quelques jours, elle met les bouchées doubles pour ce grand jour, après une fermeture exceptionnellement longue de quatre mois. Témoignage.

Quand nous rencontrons Marie-Stéphanie Cornet, elle donne quelques derniers coups de rouleaux de peinture sur le mur d’un nouvel espace de soins : "Je n’aurais pas pu me permettre d’attendre demain l’annonce officielle pour pouvoir rouvrir mes agendas et, sur un laps de temps de 48 heures, remplir mes agendas. J’ai des esthéticiennes qui sont là. Je dois les payer et donc, ici, on a vraiment dû faire comme si c’était confirmé."

Je n’aurais pas pu me permettre d’attendre demain l’annonce officielle pour pouvoir rouvrir mes agendas !

Cette réouverture lundi après 4 mois de fermeture, Marie-Stéphanie l’espère plus que tout. Pour cause, il y a tous les frais et les investissements qui ont été engagés. Exemple avec cette cabine de soins post-covid qu’elle nous présente : "Nos tables sont protégées par un film plastique qui n’est effectivement pas spécialement joli, mais qui nous permet d’avoir une désinfection complète de la table où la cliente va s’installer. Nous avons investi dans les appareils que vous voyez ici qui sont des appareils de stérilisation UV pour pouvoir désinfecter, stériliser d’une certaine manière toute la cabine. Alors, on a également respecté une des mesures qui nous était imposée, c’est-à-dire l’installation de détecteurs de CO2 dans les locaux."