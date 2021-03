Sale printemps pour les commerçants

Les clients pourront faire leur courses sur rendez-vous ou en "click and collect" mais ils peuvent oublier le shopping de printemps, en tout cas , jusqu'à la fin des vacances de Pâques.

A Namur, comme ailleurs, l'annonce de la fermeture des commerces non essentiels a été très durement ressentie. 800 boutiques dans le centre , c'est dire l'importance de l'activité commerciale dans la capitale wallonne.

Les commerces non essentiels - On n'est pas des pigeons (54/183) - 25/03/2021

Les commerces non essentiels - On n'est pas des pigeons (54/183) - 25/03/2021 Les commerces non-essentiels ne sont pas fermés mais ils doivent recevoir leurs clients sur rendez-vous. A Namur, la mesure n'est pas très appréciée.

Gauthier Salpeteur est président de l'association des commerçants et opticien, et pour le secteur qu'il représente, cette annonce a fait l'effet d'une douche froide : " On espérait revenir à une normalité avec l'arrivée du printemps . De nombreux commerçants ont reporté leurs cotisations jusqu'à la fin du mois prochain, ça va être très compliqué."

Dans le piétonnier, devant les boutiques, ses confrères commentent les mesures qui viennent de tomber. Immanquablement disent-ils, le centre va se vider, les passants ne viendront plus se promener dans les petites artères et faire leurs achats au hasard de ce qui pourrait les séduire dans les vitrines. Et au moment où les collections de printemps viennent de rentrer, c'est naturellement un nouveau rendez-vous manqué.