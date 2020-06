Salé, paprika ou épicé ? Trois cousins pour une nouvelle marque de chips

" Il y a la création d’un site internet , les démarchages en magasins , les displays c’est-à-dire les étagères de présentation de nos produits et aussi la publicité. Il faut compter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour ce poste de marketing. Ainsi, par exemple, on va bientôt sortir un emballage bilingue, eh bien, ça, ça coûte environ 10.000 euros . "

Belgo-belge

Pour l’instant, la marque présente 4 saveurs : légèrement salée – paprika – poivre et sel – épicée.

Les chips de Lucien sont actuellement présents dans 500 points de vente, dans des épiceries fines, chez des producteurs locaux et des franchisés AD, Proxy et Shop&Go Delhaize, Intermarché et Spar, surtout en Wallonie et à Bruxelles.