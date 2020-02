Saint-Valentin : Recette à base de truffes à 7,70 euros ! - On n'est pas des pigeons - 12/02/2020 Carlo vous propose une recette spéciale Saint-Valentin avec un produit de luxe, la truffe. Hors de prix ? Mais non ! Rassurez-vous, il existe des petits bocaux de lamelles de truffes à un prix abordable : 7,70 euros le bocal. Certes, il est petit mais très goûteux et les lamelles sont épaisses. Si vous et votre conjoint aimez la truffe, c'est ce qu'il vous faut. Que va-t-on cuisiner avec les lamelles de truffes ? Des filets de poulets, une délicieuse purée et une salade de blé. Découvrez la préparation.