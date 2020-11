Saint-Nicolas : les magasins de jouets s'organisent

Pas question d’attendre les prochaines annonces les bras croisés. C’est une course contre la montre qui est lancée depuis plusieurs semaines pour satisfaire parents et enfants, et ainsi sauver la période, que ce soit dans les petits commerces indépendants ou les grandes chaînes.

Plus de temps pour moins de revenu

A Andenne, Benoît Tirtiaux, gérant de Grandeur Nature, peut compter sur le soutien de nombreux habitués. Les commandes, mais aussi les demandes de conseils, se font par tous les moyens disponibles : mail, réseaux sociaux, téléphone… Les clients ont vite adopté de nouveaux réflexes.

Benoît Tirtiaux n’a plus une minute à lui depuis des semaines. Entre la réception des commandes et des marchandises, la préparation des colis, ou les conseils par téléphone, il poste régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour mettre en avant des jouets qu’il souhaite faire connaître. "Je m’en sers pour vendre, ce sont des articles que j’aime et que je partage. J’imagine cette crise il y a 25 ans, je ne sais vraiment pas comment j’aurais fait". Il faut se réinventer, et c’est toute une organisation qu’il faut revoir.

A Namur aussi, les gérants d’Histoire Naturelle enchaînent les heures. Les journées sont longues, et le travail, colossal. Le couple peut heureusement compter sur de nombreux habitués, restés fidèles. Ce qui fait la force de ces petits commerces, c’est le conseil. Alors si une demi-heure est nécessaire pour conseiller un jeu de société par téléphone, Frédéric Verolleman y consacrera une demi-heure. Pour satisfaire au mieux les clients, les options se sont multipliées : catalogues en ligne ou papier, mails, réseaux sociaux, et bien sûr téléphone. Les demandes arrivent à toute heure, les week-ends et les jours fériés ne veulent plus dire grand-chose pour le couple. Chaque vente prend énormément de temps, pour un revenu qui sera probablement nettement moindre.

C’est quasiment trois fois plus de boulot pour trois fois moins de rentrées

Virginie Samain, la gérante nous explique "C’est quasiment trois fois plus de boulot pour trois fois moins de rentrées". Cette année, ils ne pourront pas compter sur les achats "coup de cœur" en magasin, par exemple. Un petit jouet qui s’ajoute à la liste, une décoration, un gadget supplémentaire. Et il faudra faire sans les clients de passage, alors que la boutique est située en centre-ville.

"Habituellement, à cette période, le magasin est rempli de monde" regrette Frédéric Verolleman. Cette année, ce sont les boîtes en carton qui remplissent les allées. Et les seuls contacts physiques possibles sont brefs, derrière une table dans l’entrée du magasin, lorsque les clients viennent chercher leurs commandes pendant les heures d’ouverture. Un terminal Bancontact a été installé pour faciliter les paiements et gagner du temps. Et pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, le couple assure également des livraisons à domicile… Habituellement, les mois de novembre et décembre représentent 50% du chiffre d’affaires annuel.