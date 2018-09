S'habiller et se chausser quand on est grand(e), un véritable casse-tête

A priori, avec des talons de 10 centimètres, on devrait pouvoir être à la hauteur de Caroline... Mais non, elle a beau être en ballerines, dans la rue, elle dépasse tout le monde...

" Je fais 1,85 mètres et je fais du 42. Et apparemment c'est juste hors normes..." déclare-t-elle. Comment faire quand la mode n'est pas prévue pour les modèles très grands? Caroline fait du 34 en longueur de jambes, une taille très difficile à trouver en magasin. Pour s'en rendre compte, nous l'avons suivie en caméra cachée dans les rayons et en cabine d'essayage... Là, où le cauchemar est à son comble.

" Là je m'assieds, et regarde ce n'est pas possible! Si je veux mettre ça en hiver avec des chaussettes, la chaussette arrive en dessous du pantalon, on voit la moitié de ma peau, ce n'est pas possible. Il faudrait que j'aie des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux pour que ce soit potable quand je m'assieds au bureau... Non vraiment c'est épouvantable! ". Et pour les chaussures, c'est la galère aussi. En effet, avec son 42, c'est très compliqué de trouver chaussure à son pied. Le shopping, c'est donc une prise de tête pour tout ce qui est chaussures et pantalon. Finalement, au terme d'une séance de shopping, Caroline rentre souvent chez elle avec des achats qu'elle n'avait pas prévus... Colliers, accessoires, t-shirts... Pour elle, c'est parfois très frustrant!

Le shopping en ville délaissé au profit de la toile

L'histoire de Caroline, Sarina la connaît bien. Et pour cause : elle mesure 1,86 mètres, chausse du 43, avec 1,30 mètres de longueur de jambes. Résultat, elle a vite délaissé le shopping en ville au profit de la toile... En quelques clics bien ciblés, Sarina a accès aux sites qui proposent des filtres pour les grandes : " Il y a des sites qui pensent à nous, comme par exemple Long Tall Sally, qui fait des collections en partenariat avec Karl Lagerfeld. Une collection estivale, variée, qui nous proposent pas mal de modèles très stylés. Les photos illustrées commentent toujours quelle est la taille du mannequin qui porte la pièce. C'est intéressant pour savoir si par exemple le modèle va nous tomber à la cheville, ou au mollet. Là on a une gamme de produits dessinés par des stylistes. Cela nous permet d'avoir un modèle un peu unique et atypique ".

Le problème des chaussures, loin d'être résolu

Reste le problème des chaussures, qui est loin d'être résolu. Quand on est très grande, le choix est limité pour être féminine. " Trouver des chaussures pour les grandes, ce n'est pas facile parce que très vite on tombe dans une chaussure qui est soit sportive soit orthopédique. Donc des modèles un peu larges, gros, et qui manquent un peu de charme ou d'élégance... Tout le monde cherche chaussure à son pied, a besoin d'être ajusté, et c'est une plaisir que nous, les grandes, on ne peut pas se donner malheureusement... " explique à nouveau Sarina.

Pourquoi le monde de la chaussure est-il le même qu'il y a vingt ans? Aujourd'hui, les tailles proposées sont les mêmes alors que la population a grandi... De quoi désespérer les longs pieds qui n'ont pas les moyens de faire du sur-mesure.