S'équiper pour le Cyclo-Cross

Niveau matériel, le vélo ressemble de loin à un vélo de route normal, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que la section des pneus est bien plus large et que le dégagement entre le cadre et les roues est plus grand. La géométrie du vélo est un peu différente. Le vélo doit être très maniable, réactif tout en restant stable sur le terrain. Ces bicyclettes sont toutes montées avec des freins à disque.