S'équiper pour aller skier sans payer trop cher ?

Equipements de skis dernier cri - On n'est pas des pigeons (32/214) - 23/02/2020 Le matériel et les équipement de skis ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui, il est possible de trouver des chaussettes avec gel incorporé pour protéger votre tibia, des vestes en matériaux recyclés ou encore des bottines aussi confortables que des baskets. Le prix est évidemment nettement supérieur mais il vaut le coup pour les fanatiques de sport d'hivers.