Ruée chinoise sur le bois wallon

"Notre public, ce sont des artisans, des négociants en bois, que nous ne pouvons plus approvisionner car le parc à grumes est vide, nous n'avons plus la matière première. C'est ça, le gros problème aujourd'hui.", observe Olivier Schadeck , collaborateur, Ets Hontoir S.A., à Gesves.

Mais il est de plus en plus difficile pour cette entreprise familiale de servir les clients.

Les scieurs sont dépassés par le marché à l'exportation: le bois part en Chine. Emmanuel Defays, directeur général de l'Office Economique Wallon du Bois, observe: "Parce qu'ils sont très gourmands et que le marché chinois est très dynamique, ils proposent des prix qui sont de plus en plus élevés et qui nous mettent dans une situation de plus en plus inconfortalble."

Les Chinois achètent en effet la matière brute, absolument pas transformée, nous explique-t-il en montrant de gigantesques troncs d'arbres empilés les uns sur les autres.