Rouvrir le 1er mai : 50 restaurateurs liégeois sont déterminés à le faire

Plus de 50 restaurateurs liégeois veulent rouvrir le 1er mai coûte que coûte. Ils se sont réunis dans un Collectif Wallonie Horeca . Dans quel état d’esprit sont-ils ? Et quelles seront les règles sanitaires qu’ils proposent ?

Les restaurateurs veulent absolument rouvrir leurs portes ce premier mai, il y va de leur survie, ni plus, ni moins. A Liège, à Charleroi et dans tout le pays, une campagne bat son plein: " un café fermé peut aussi vous faire passer une nuit blanche".

Et pour cette réouverture, Valérie est prête à appliquer un protocole sanitaire plus strict encore que celui imposé de juin à octobre dernier.

Sa situation est insupportable financièrement et moralement: "La semaine dernière, j’ai reçu deux grosses factures : 3000 euros rien que pour l’ONSS et une autre de 2400 euros et s’ajoute encore le loyer de 2500 euros … J’ai craqué lorsque j’ai entendu la réponse de Pedro Falcon, le commissaire du gouvernement en charge de la crise du coronavirus de reporter encore la réouverture de l’HoReCa prévue le 1er mai. "

On a été fermé 10 mois sur 14 et chaque mois fermé, je m’endette de 3000 euros.

Marc Carnevale travaille depuis 38 ans dans le resto " Les sabots d’Hélène" et il en a marre que le gouvernement se moque de leur secteur. Il pense qu'il y a de plus en plus d'experts, de spécialistes Covid et paradoxalement, de moins en moins de solutions. Il précise: "On nous dit que cela va ouvrir à telle date et puis, ils reportent encore."

J’aurais préféré que l’on nous dise dès le départ : vous fermez 6 mois et on aurait pu se retourner ! Là, on attend et c’est atroce !

Marc a peur pour ses collègues restaurateurs qui ont des dettes importantes et sont dans le désarroi.

J'ai plusieurs amis qui se sont suicidés et là, j'ai peur que d'autres passent à l'acte.

Pour tout un secteur, c’est très difficile, continue-t-il, car nos clients nous manquent, les aides ne suffisent pas et on ne donne pas de calendrier, de date officielle pour rouvrir. Malgré leur situation financière catastrophique, les restaurateurs liégeois veulent éviter aux clients qu’ils paient leur repas 18 euros et puis 300 euros de PV. Ils disent de ne être des hors-la-loi, mais qu'il est temps qu'on les laisse travailler en toute sécurité.

Et preuve que la demande suit, depuis l’annonce de cette réouverture, le téléphone de Marc ne cesse de sonner :