Rouler pour contrer le Covid-19 : plus de 7500 km

Des jeunes, passionnés de vélo, roulent à tour de rôle pour récolter des dons afin d'aider l’Institut Pasteur dans la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.

L’objectif de Ride For Corona : 5000 euros pour 10.OOO kilomètres parcourus et peut-être même plus !

Ils sont aujourd’hui 60 cyclistes de 13 à 50 ans à se relayer au Bois de la Cambre à Bruxelles.

A l’origine, ils sont 5 copains : Valère Platiaux, Ferdinand Roux De Béziers, Hauthier Valentin, Clément Potvin et Amaury Top. Le samedi 21 mars à 20 heures, un message entre potes est lacé : "Tu voudrais rouler à vélo pendant minimum 24 heures pour récolter des fonds pour aider à éradiquer le coronavirus ?". Puis, tout s’est emballé pour Ride For Corona : une cagnotte solidaire Leetchi est lancée, une page Facebook et un compte Instagram et même une chaîne Youtube !