Rouler pour contrer le Covid-19 : 8250 km parcourus

A l’origine, ils sont 5 copains : Valère Platiaux, Ferdinand Roux de Bézieux, Gauthier Valentin, Clément Potvin et Amaury Top. Le samedi 21 mars à 20 heures, un message entre potes est lancé : "Tu voudrais rouler à vélo pendant minimum 24 heures pour récolter des fonds pour aider à éradiquer le coronavirus ?". Puis, tout s’est emballé pour Ride For Corona : une cagnotte solidaire Leetchi est lancée, une page Facebook et un compte Instagram et même une chaîne Youtube !

Ils étaient 60 cyclistes de 13 à 50 ans à se relayer au Bois de la Cambre à Bruxelles. Ils ont décidé ce samedi matin à 8h00 d’arrêter la course afin d''éviter des incidents inutiles et d’éviter la propagation du virus. La cagnotte solidaire reste ouverte : il vous suffit de clicher sur ce lien .

L’objectif de Ride For Corona : 5000 euros pour 10.OOO kilomètres parcourus et peut-être même plus !

Récolter 5000 euros

Ils roulent seul ou à deux, chacun à tour de rôle, pendant une heure par jour.

Lundi midi, le challenge commence. Une semaine plus tard, ils ont roulé 5000 kilomètres, 160 heures de vélos non-stop. Ils étaient 60 à rouler 24 heures sur 24, en duo ou seul à tour de rôle. Chacun ne roule qu’une heure. Le but est d’atteindre 10.000 km soit la distance entre Bruxelles et le Cap en Afrique du Sud. D’où le nom de leur projet "Cap Sud".

Leur rêve, récolter 5000 euros. Ce jeudi, la cagnotte Ride for Corona compte 3000 euros. Ils ont ce jeudi parcouru plus de 7500 km. Ce samedi matin, ils ont arrêté la course : 8250 km parcourus et récoltés 3184,5 euros. Mais la cagnotte reste ouverte. N’hésitez pas à les soutenir !

