Révolution des terres : les évacuer ne se fera plus jamais comme avant

Aujourd’hui, pour évacuer en toute légalité, différents coûts seront à assumer : les formalités administratives et le transport et la réception de la terre sur un site autorisé.

Du côté des entreprises de terrassement, il va falloir tout déclarer…

L’entrepreneur en charge de l’évacuation des terres d’un chantier doit vérifier la qualité du sol qu’il va terrasser auprès de la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES). En cas de suspicion, des analyses doivent être faites.

Il fournit ensuite une copie conforme de la BDES à Walterre, au moment de lui notifier le mouvement de terre qu’il s’apprête à effectuer. En plus simple, il déclare : "Je prends de la terre d’une telle qualité à telle adresse de chantier et je vais la déposer sur tel site."

Mais comme cette déclaration doit intervenir au moins trois jours avant, les terrassiers estiment qu’ils perdent en flexibilité. Michel Prévot est entrepreneur en terrassement à Ouffet : " Ce qui nous arrivait souvent, c’est de se dire : " Tiens, un chantier se termine demain, on va aller sur celui-là ! " ou " Il pleut, on n’y va pas ! On va sur un autre. " " L’un de ses confrères, Dominique Maillen, entrepreneur en terrassement à Marche-en-Famenne, abonde dans le même sens : " C’est tout un système très contraignant. Je passerai plus de temps dans les papiers que de travailler pour finir. " L’autre reproche entendu du côté des entrepreneurs, c’est l’augmentation des coûts. " Ça va être fort coûteux. Ça va revenir à 25-30 euros le mètre cube, transport et site agréé. Les gens n’arriveront plus à faire une maison avec une petite cave. Ce sera des petits vides ventilés. Ils vont se limiter vraiment à pas grand-chose. " anticipe Dominique Maillen.