Laura Delfosse propose à Redu, une épicerie de proximité en ligne, " La Source ". On peut y acheter des fruits, des légumes, des produits secs, du fromage, de la viande. A " La Source ", on y trouve de tout. Pour Laura, le signal est déjà clair. " Au début de la crise, le consommateur est venu alors que nous étions moins bien équipés que dans les grandes surfaces en matière de désinfectant ! "

Anne-France poursuit : " Il y a un regain d’intérêt soudain mais une fois que tout rentre dans l’ordre, les gens n’ont à nouveau plus de temps. On n’a pas encore vu de changement, les gens sont là mais par expérience, je ne pense pas qu’ils vont rester. "

Comment pouvons-nous changer ?

Retour vers le commerce local, bientôt la fin ? - © Kathrin Ziegler - Getty Images

Pour Pierre-Alexandre Billiet : " Le pas entre l'intention et la consommation alternative effective est grand. Cultiver de nouvelles habitudes, cela ne se fait pas tout seul. Selon Charles Duhigg, auteur du livre "The Power of Habit", il faut en moyenne 66 jours pour développer une nouvelle habitude. Le lockdown n'a pas pris autant de temps. Heureusement, diront beaucoup, sinon, des catastrophes se seraient produites. Dans le même temps, elle garantit que nous, en tant que consommateurs, ne tournons pas la roue. Si nous avions acheté des produits sains, durables et locaux pendant 66 jours, nous aurions changé le monde ! "