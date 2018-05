Retour du soleil: n'oubliez pas de vous protéger

Le thermomètre flirte avec les trente degrés aujourd'hui. On ne va pas s'en plaindre... Cela dit, avant de s'exposer sous ce beau soleil, il ne faut surtout pas oublier de se protéger. Le Docteur Renoirte, dermatologue à l’Institut Jules Bordet, nous a donné plus d'informations et de conseils sur le sujet.

Il précise que, c'est certain, lorsque les premiers rayons de soleil sont de retour en Belgique, tout le monde se précipite pour en profiter. Et c'est toujours mieux de le faire tout en se protégeant, afin d'éviter les désagréments. Pour protéger sa peau, il y a plusieurs moyens. Le meilleur moyen de protection, c'est l'ombre. Aux heures où le soleil est le plus haut, il faut essayer de ne pas être exposé directement aux rayons du soleil. Cela n'étant pas toujours possible, il y a aussi d'autres moyens, comme les vêtements, pour se protéger et aussi les crèmes solaires, qui peuvent aider à la protection de la peau.

Le bronzage, pas toujours synonyme de beauté

Pour obtenir un teint halé, il faut y aller très progressivement. Par contre, il ne faut pas rechercher un bronzage important car si les cellules s'abritent du bronzage, c'est pour se défendre d'une agression. Si vous voyez quelqu'un de bien brun, c'est en fait parce que les cellules ont eu des dégâts, qu'elles ont dû se défendre et donc qu'elles ont fabriqué ce pigment. Ce n'est pas vraiment un synonyme de bonne santé. Il vaut donc mieux éviter de faire la crêpe au soleil. Pour certain, le bronzage est encore synonyme de beauté or c'est plutôt synonyme d'agression, synonyme plus tard de vieillissement accéléré de la peau, ce n'est donc pas synonyme de beauté.

Se protéger du soleil en toutes circonstances

90% des mélanomes sont dus au soleil, or c'est quelque chose qui peut facilement être évité. Avec un peu de bon sens, on peut en effet déjà se protéger de manière importante. Et il n'y a pas que le soleil de vacances qui va compter, il y a aussi les petites occasions auxquelles on ne pense pas spécialement. Que ce soit en jardinant, en faisant du sport, pour les enfants lorsqu'ils sont de sortie,... Il faut également essayer de se protéger dans ces circonstances. Pour la crème solaire, indice 30 ou indice 50, cela dépend du type de peau... sachant que la crème solaire, ce n'est pas la panacée!