Retour au cinéma : sous quelles conditions et quid des petits cinémas de quartier ?

Dès le 1er juillet, les cinémas pourront rouvrir leurs portes sous certaines conditions : la capacité des salles sera limitée à 200 personnes et les règles de distanciation sociale devront être respectées.

Nous avons contacté la porte-parole du Kinepolis pour en parler.

Les petits cinémas de quartier vont-ils survivre ?

Pour les grandes salles, c’est faisable, mais pour les petits cinémas de quartier ? Comment vont-ils faire ? Et vont-ils survivre ?

Nous ne fonctionnons pas comme les autres cinémas. Nous négocions directement avec les réalisateurs et nous leur donnons 50% des recettes de la séance.

Luis Cardoso, Directeur du cinéma d’arts et essais, le STYX à Ixelles, l’un des plus petit cinéma en Europe voir au monde, nous explique comme il s’en sort avec une salle de cinéma avec 35 sièges. La réouverture est prévue le samedi 4 juillet. Maximum 8 à 12 personnes dans la salle. Le prix du ticket d’entrée est de 8 euros et les réservations se feront par SMS ou par e-mail.