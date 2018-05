RestoPass: des réductions pas toujours accordées

Le principe est attractif. Et c'est pour cette raison que Jenny Fossion est devenue l'une des 69 000 clients qui utilisent déjà cette carte. Pensionnée, elle profite de la vie et va régulièrement au restaurant avec son mari. L'investissement est vite rentabilisé.

Une carte refusée

Jenny Fossion: sa carte deux fois refusée - © Tous droits réservés

Denis Thibault, responsable commercial de RestoPass - © Tous droits réservés

Elle était très contente du système jusqu'au mois d'avril 2018 où la carte et la réduction lui ont été refusées à deux reprises.

Première expérience dans un restaurant de la région d'Aywaille: "le serveur nous dit Ah non, nous ne prenons pas la carte. On ne discute pas. On paye et puis voilà. On va dans un restaurant. On pense avoir une réduction. 30%, ce n'est pas rien. Et puis, on a rien".

La cliente était totalement dans son droit

Pourtant, ce restaurant figurait bien sur le site web de RestoPass et la réduction aurait dû lui être offerte le jour où elle y a mangé. La société reconnaît l'erreur. "La cliente était totalement dans son droit. Ce qui est important, c'est de toujours nous notifier par mail le fait qu'il y ait eu un souci sur la présentation de la carte. Nous allons intervenir auprès du restaurateur et en général, on procède au remboursement", explique Denis Thibault, responsable commercial chez RestoPass. La société va tenir parole et Jenny Fossion sera remboursée d'une bonne vingtaine d'euros.