Réserver vos prochaines vacances en Wallonie : c'est par ici !

Adage connu : le malheur des uns… Ainsi, depuis que les voyages non essentiels sont interdits, le taux d’occupation des logements touristiques en Wallonie n’a jamais été si élevé. A chaque veille de congé, réserver une location dans le sud du pays peut s’avérer compliqué, surtout pour les hébergements de petite capacité. Pour soutenir le secteur et favoriser l’accès aux hébergements, Wallonie Belgique Tourisme – a récemment développé un outil de réservation en ligne qui regroupe à ce jour 400 opérateurs. Cette offre est accessible sur VisitWallonia.be, le site officiel de promotion du tourisme en Wallonie. Elle permet aux touristes de voir rapidement les logements disponibles et de les réserver.

Une offre touristique prise d'assaut

Retour d’expérience : A la veille de la Toussaint, Nathalie espérait réserver un gîte en Ardennes ; elle contacte donc Ardennes Etapes, l’une des principales plateformes de réservation locale et l’interroge sur les disponibilités d’un logement. Une réponse automatique lui parvient deux semaines plus tard : " Le nombre de mails à traiter est actuellement beaucoup plus élevé qu’habituellement. Le délai de réponse risque donc d’être plus long que d’habitude… " Effectivement, la réactivité est tellement lente que les vacances, elles, sont passées… Le nombre de mails à traiter est tellement élevé que le délai de réponse est encore plus long que d’habitude ! Maxime lui espérait souffler un peu et pouvoir prendre l’air à Pâques. Il a vainement cherché une réservation pour sa famille mais ne l’a jamais trouvée : à moins de réserver un gîte pour une vingtaine de personnes, tout était archi complet, impossible de trouver une location avec 2 ou 3 chambres. Sauf peut-être à prendre son téléphone et à contacter les loueurs un par un pour vérifier leurs disponibilités. Fastidieux . Ces deux touristes déçus auraient peut-être eu davantage de chance en consultant le site de VisitWallonia et les hébergements équipés de l’ORC.

Une vitrine touristique wallonne

L’ORC , c’est l’"Outil régional de Commercialisation". Un nom peu glamour, qui n’évoque rien pour le consommateur mais dont la formule gagne à être connue. L’ORC a été développé en septembre 2019 par le WBT, la structure de promotion du tourisme wallon. Avant la crise sanitaire donc mais celle-ci lui a donné un sérieux coup d’accélérateur. L’idée, explique Christelle Poncelet - responsable de l'E-commerce - c’était d’accompagner le secteur touristique dans sa digitalisation en mettant à disposition des opérateurs un nouvel outil de réservation en ligne. A la différence des plateformes privées, cet outil de réservation est quasiment gratuit pour les hébergeurs - maximum 120 euros par an - alors que les premières peuvent prélever jusqu’à 20 % de commission au passage . En un an et demi, 400 opérateurs touristiques – le 1/3 du potentiel - ont rejoint la plateforme wallonne. Ils ont été équipés et formés et sont désormais accessibles en quelques clics. Les plateformes privées nous empêchent d'être en contact avec nos clients quand elles ne modifient pas nos tarifs sans nous en informer ! C'est le cas de Muriel Charon de la Villa Balat, en bord de Meuse à Namur. "J'y vois un avantage majeur dit-elle, c'est celui de reprendre le contrôle de son business ! Les plateformes privées nous empêchent d'être en contact avec nos clients quand elles ne modifient pas nos tarifs sans nous en informer ! Les gens qui démarrent dans le métier pensent qu'elles sont incontournables mais c'est faux; on peut très bien se créer une clientèle en travaillant sa communication, son site internet , ses publication sur les réseaux sociaux. L'autre intérêt de cet outil me semble-t-il, c'est de mettre en réseau les différents acteurs touristiques. " L’avantage évident pour le touriste , c’est de retrouver toute cette offre centralisée à un seul endroit, sur le site de VisitWallonia.be, avec un moteur de réservation unique . Ce moteur de réservation permet de consulter les disponibilités, d'effectuer sa réservation , de payer et de recevoir le voucher en consultant un seul site. Il est également possible de réserver dans la foulée les visites ou activités que l'on souhaite effectuer une fois sur place.

Comment réserver ?

Commencez par vous rendre sur la page de VisitWallonia.be. Cliquez directement sur le bouton " réservez en ligne" qui apparaît à droite de votre écran ou parcourez les "activités récréatives" et cliquez sur " réservez votre séjour et vos activités". Vous pouvez alors effectuer vos choix par type d’hébergement et/ou disponibilité des hébergements aux dates souhaitées. Enfin, basculez vers le système de réservation en ligne propre à chaque opérateur pour effectuer la réservation en ligne ainsi que le paiement. Vous aurez également le loisir de réserver des activités si vous le souhaitez. D'ici l'été, la digitalisation du secteur va se poursuivre et l'offre s'étoffer, de plus en plus d'opérateurs ayant compris l'importance de vendre leurs services en ligne.