Reprise partielle mais importante dans le secteur de la construction

Officiellement, les chantiers de construction n'ont jamais été à l'arrêt. Mais dans les faits, on dénombrait mi-avril pas moins de 80% d'entreprises ayant stoppé temporairement leurs activités. Parfois simplement à cause du manque de clients ou de matières premières. Mais le souci de livraison des matériaux n'est plus d'actualité car fournisseurs et centrales à béton ont repris leurs activités. Seul demeure le problème d'approvisionnement venant de l'étranger. Il faudra peut-être oublier le marbre de Carrare pour quelques temps.

Ainsi, une étude menée hier par la Confédération de la Construction indiquerait, sur base de résultats partiels, qu'on serait plus proche des 50% de fermeture à l'heure actuelle. Une bonne nouvelle, qui ne masque pourtant pas quelques problèmes cruciaux.