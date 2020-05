Forcément, le jeu ne s'effectue qu'à l'extérieur . Plus de poignée de main ni de verre à la buvette puisque celle-ci restera fermée. D'ailleurs, les chaises de cafétéria (ou autres) remplacent les bancs sur les terrains. Et comme les spectateurs sont interdits , on ne devrait pas manquer de chaises, ce qui n'est pas le cas des poubelles puisqu'elles doivent être retirées . Les joueurs emporteront donc leurs déchets chez eux. Heureusement, ils pourront se désinfecter les mains avec les pompes à main qui doivent être présentes sur chaque terrain.

Ce n'est pas passé inaperçu, on peut à nouveau jouer au tennis dès ce lundi en Belgique. Mais pas comme avant. Le coronavirus aura fait des dégâts et il va falloir s'habituer aux nouvelles règles contraignantes.

Pour les entraînements, un moniteur donnera donc des cours particuliers uniquement. Plus important encore, un joueur n'est autorisé à jouer qu'avec deux partenaires maximum. Il faut que ce soit les deux mêmes adversaires au moins jusqu'au 18 mai ! Mieux vaut bien les choisir et vérifier les disponibilités de chacun... C'est évidemment plus embêtant pour les professeurs qui ne peuvent donc plus donner cours qu'à deux élèves. Cela risque de faire naître quelques frustrations.

Nouvelles règles bizarres

Reprise du tennis dans des conditions surréalistes - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Au cours d'un match, il faudra s'habituer à quelques modifications étranges.

Ainsi, lors des jeux impairs, il n'y a plus de changement de côté. Alors que la fédération internationale prévoit que les joueurs ne se croisent pas, en passant de part et d'autre du filet central, l'Association Francophone de Tennis interdit purement et simplement le changement de côté. Bon amusement si vous héritez du soleil de face.

Pas question non plus d'arroser les terrains en terre battue, seul un membre du club peut toucher les tuyaux d'arrosage. On recommande également de ne pas toucher les balles provenant d'un autre terrain et de s'essuyer avec sa propre serviette (au cas vous auriez l'habitude d'utiliser celle de votre adversaire).

Après chaque partie, les balles ne peuvent plus être utilisées pendant 48h. Mais il n'est pas encore question, comme stipulé pour le niveau professionnel, que chaque serveur utilise ses propres balles identifiées comme telles.

Enfin, il faut se laver les mains avant de jouer, après la partie et après avoir passé le filet. Heureusement, on aura de l'eau puisque la nouvelle réglementation de ce 3 mai impose finalement que les toilettes soient accessibles, tout comme les distributeurs automatiques (mais pas les vestiaires). N'oubliez pas de désinfecter la chaise que vous avez utilisée ainsi que le filet d'entretien et la brosse à lignes que vous avez touchés.

En espérant un assouplissement de ces mesures après le 18 mai, profitez bien de ce retour sur les courts, dans des conditions que vous n'oublierez pas de sitôt !