Les sports collectifs peuvent reprendre mais en appliquant les normes sanitaires et la distanciation sociale.

Reprise des entraînements adaptés aux règles sanitaires pour les sports collectifs. Zoom sur du hockey et du rugby.

Reprise des entraînements sportifs - © PeopleImages - Getty Images

Une reprise mais avec des consignes claires et des aménagements autour des terrains. Un espace de jeu qu’il faut répartir entre les différentes catégories. Gilles Jacob est responsable de l’école des jeunes : " On a bien évidemment réduit le nombre d’entraînement pour permettre à chaque catégorie de bénéficier de l’espace nécessaire tout en respectant les normes de sécurité, pas plus de 20 personnes sur le terrain. "

Changement de sport, changement de lieu, reprise aussi au rugby de Namur avec toujours les mêmes règles sanitaires. Avant de monter sur le terrain, les joueurs se désinfectent les mains, le manager prend aussi la température de chaque joueur.