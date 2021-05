Reprise de l'HoReCa le 9 juin : pour certains brasseurs, c'est un "oui .... mais !"

La filière des micro-brasseries en difficulté - On n'est pas des pigeons (82/183) - 13/05/2021 Olivier Corroenne est allé à la rencontre du patron de la Brasserie de la Senne à Bruxelles. Selon lui, le plus gros problème sera la chaîne de paiements entre fournisseurs et l'HoReCa lors de la reprise du 9 juin 2021. Selon Krishan Maudgal, directeur de la fédération des brasseurs, le secteur brassicole est en alerte. Beaucoup de brasseurs vont devoir avoir recours à des prêts bancaires ou puiser dans leurs fonds propres pour s'en sortir et éviter la faillite.