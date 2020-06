Réouverture timide des musées

Les musées ont pu rouvrir progressivement leurs portes depuis le 18 mai. Chacun à son rythme et sous certaines conditions.

Notez cependant que certains musées n’ont pas encore rouverts leurs portes, il est donc nécessaire de vérifier les ouvertures avant de s’imaginer rêvassant entre les peintures et objets de collections que vous rêvez de contempler depuis des mois.

La quantité de mesures et d’étapes à respecter pour entrer dans un musée, c’est clairement un blocage. Mais ce n’est rien en comparaison du manque de touristes et de l’absence de visites scolaires.

Il vous est fortement recommandé de bien vous laver les mains avant votre visite ainsi que de porter un masque , de plus vous devrez suivre un parcours fléché pour éviter les croisements avec de multiples visiteurs. Toutes ces mesures, vous commencez à les connaitre par cœur. Et c’est justement un frein pour beaucoup… Pour Jérôme Bruyère, coordinateur communication de Brussels Museums , il n’y a aucune place pour la spontanéité. Nombreux sont ceux qui ne viennent pas au musée, faute de ne pas avoir envie de réserver pour venir.

Pour pouvoir pleinement profiter de votre excursion au musée aujourd’hui, il vous faut réserver votre place préalablement via le site internet du musée de votre choix ou par téléphone (horaire de visite). Chaque musée a établi un quota (sur base d’un minimum de 15m² par visiteur) permettant de mieux répartir les visiteurs tout au long de la journée et donc de forcer la distanciation sociale de 1,5 m entre les personnes ne vivant pas sous le même toit.

Des mesures qui rassurent ?

Arts&Publics a sondé les réactions de 190 visiteurs réguliers de musées après cette longue période de fermeture.

58,5 % des personnes interrogées sont prêtes à remettre les pieds au musées dans les semaines à venir.

Il y a donc encore, malgré les mesures de sécurités quelques frileux. Ceci apparaît clairement puisque près de la moitié des sondés privilégieront la voiture comme moyen de transport et 60% d’entre eux sont réticents à leur visite par peur d’un risque d’affluence trop important.

A contrario, la mise en place des mesures rassure le public. 61% des sondés se disent rassurés lorsqu’on leur affirme une limitation du nombre de personnes par heure et 56% quant à la présence d’un parcours à suivre. Le port du masque et la disponibilité de gel hydroalcoolique rassurent également mais dans une moindre mesure (47 et 44% des visiteurs, respectivement).