Réouverture des terrasses : en attente de réponses concrètes avant le 8 mai !

Bientôt la réouverture des terrasses - On n'est pas des pigeons (67/183) - 21/04/2021 En date du huit mai, les terrasses de l'Horeca seront à nouveau accessibles. Les restaurateurs et cafetiers travaillent à cette réouverture généralement bien accueillie. Là, on donne un coup de fraîcheur, là, on étend l'emplacement dans le respect des règles. Partout, on espère que le temps sera de la partie. Et, là où il n'y a malheureusement pas de terrasse extérieure possible, on attend toujours...De même, certains restaurateurs ont décidé de ne pas rouvrir car ils craignent que cela ne soit pas suffisamment rentable.