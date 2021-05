Réouverture des salles avec une offre de films exceptionnelle

Au lendemain de l’annonce de la réouverture des salles de cinéma, les affichages aux entrées des différentes complexes visités n’ont pas encore bougé. C’est le calme plat,mais dans les cartons des exploitants et des distributeurs, les films s’impatientent et se bousculent.

Et dans cette masse inédite de titres , on retrouve ceux qui ont fait un faux départ , en octobre dernier . Il y a ceux aussi qui ont eu le temps de récolter quelques distinctions . Laurence Hottart, directrice du cinéma Caméo, le confirme: " Il y a d’excellents films, d’excellents titres qui arrivent, qui ont été primés. Je pense à Drunk qui était sorti au mois d’octobre, mais qui n’a eu qu’une journée de programmation, donc qui va évidemment trouver sa place. "

On parle d’ embouteillage de films . Laurence Hottart , directrice du cinéma Caméo explique: " L’offre est énorme en fait, puisque la production, les tournages ne se sont pas arrêtés pendant ces huit mois d’arrêt du secteur. Et donc, il y a plus de 450 titres qui attendent d’être diffusés dans les salles, donc, ce n’est pas la matière qui manque. "

Anneleen Van Troos , responsable communication des cinémas Kinepolis , nous précise lesquelles : " Les grands studios ont quand même confirmé plusieurs grands titres pour les prochaines semaines et pour l’été. Donc, par exemple début juillet : Fast and Furious 9 , déjà. Mais en juin aussi: Quiet Place , Pierre le Lapin …"

Venant de France , on attend entre autres les films Kaamelott et OSS 117.

L’offre proposée par les salles sera donc vaste, variée et de qualité. Mais les cinémas devront encore et toujours plus faire face à la concurrence des plateformes.

C’est une expérience toute différente quand même.

Anneleen Van Toos tempère: " Les plateformes de streaming effectivement ont connu un grand succès l’année passée, parce que les gens devaient rester chez eux. Mais c’est quand même les cinémas et les plateformes de streaming en fait, c’est une expérience toute différente quand même. "

L’avènement des plateformes, en tout cas, leur succès grandissant, ne va pas tuer le cinéma, pas encore en tout cas.

Laurence Hottart, directrice du cinéma Caméo : " On pense que les deux choses peuvent coexister. Je pense qu'on peut être abonné à une plateforme et regarder du film et de la série à la maison et continuer à venir au cinéma. Ce sont deux choses différentes, le cinéma, ça reste une sortie, ça reste quelque chose de social. Et je pense que l’avènement des plateformes, en tout cas leur succès grandissant ne va pas tuer le cinéma, pas encore en tout cas. "