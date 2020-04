Réouverture des magasins de bricolage : une concurrence déloyale légale

C’est la mesure gouvernementale permettant la réouverture des magasins de bricolage et des jardineries qui a soulevé l’indignation dans le secteur de la construction. Dans un communiqué, la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) parle de discrimination : " L’ouverture limitée aux magasins de bricolage est discriminatoire et dangereuse ! "

Une énergie de perdue

Ce n’est pas tant la concurrence subie par l’ouverture des grandes surfaces de bricolage et le manque à gagner qui en découle que regrette Yvan Lisochub, mais le surplus de travail que lui et son équipe doivent encaisser avec les commandes et livraisons : " Les clients s’impatientent. Nous perdons une énergie folle à prendre des commandes et à livrer ! Nous perdons une énergie folle à prendre des commandes et à livrer. C’est un temps de gestion conséquent. "

Le petit commerçant est déjà suffisamment étouffé par la crise. Avec cette mesure, il est une nouvelle fois lésé !

Yvan Lisochub comme beaucoup de patrons de magasins de bricolage spécialisés attendent de nouvelles mesures plus cohérentes et plus justes, selon lui, dans les heures ou jours à venir. " Je peux comprendre toutes les mesures, mais cette mesure de réouverture de grandes surfaces de bricolage et des jardineries uniquement, c’est la pire mesure qui ait été prise d’un point de vue sanitaire et aussi économique.