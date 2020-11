Réouverture des magasins d'e-cigarettes : le flou se dissipe

Les magasins d'e-cigarettes commencent à rouvrir. Il étaient les oubliés de l'arrêté ministériel du 1er novembre dernier qui faisait la distinction entre les magasins essentiels et les autres, entre les magasins qui pouvaient ouvrir et les autres. Il n’y avait pas de décision pour ces magasins…

Zone floue

Il n'y avait ni interdiction, ni autorisation. On était dans une zone un petit peu floue. Ces magasins n'étaient pas repris dans les exceptions. Ils n'étaient pas mentionnés

Les vendeurs de cigarettes électroniques étaient donc bel et bien dans le flou. Confirmation d'Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie : "Les magasins d'e-cigarettes n'étaient pas repris en tant que tel dans l'Arrêté. Il n'y avait ni interdiction, ni autorisation. On était dans une zone un petit peu floue. Ces magasins n'étaient pas repris dans les exceptions. Ils n'étaient pas mentionnés donc cela demandait une interprétation de l'Arrêté par les autorités de contrôle pour savoir s'ils devaient fermer ou ouvrir. Et les autorités de contrôle de cet Arrêté, c'est la police". Et la police a certainement bien fait son travail…

Face à tant de flou, les magasins ont choisi de fermer. Et pourtant il y en a qui ont rouvert... c'est le cas d'une chaîne de magasins liégeoise tenue par Salvatore Girimonte : " J'estime que nos magasins sont des magasins essentiels. Nous aidons à arrêter de fumer. Durant cette seconde vague, j'ai fait du Click and Go pour m'en sortir. Finalement face au flou de l'Arrêté ministériel, une décision a été prise et le SPF Economie a confirmé que nous pouvions ouvrir. Ce que j'ai fait le 16 novembre dernier. La police a voulu fermer mon établissement mais j'ai fait valoir mes droits auprès du gouverneur de la province et aussi du bourgmestre de Liège et cela n'a pas posé de problème".