Réouverture auto-école : des changements ? - On n'est pas des pigeons (6/183) - 12/01/2021 Ce 11 janvier, beaucoup sont soulagés de la reprise des cours : futurs conducteurs, instructeurs et tout le personnel administratif mais beaucoup se posent la question : Pourquoi tout d'un coup, ce secteur devient essentiel et peut recommencer à travailler alors que d'autres, non ? Qu'est ce qui change fondamentalement ?