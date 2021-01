Réduire sa facture d'électricité, nos solutions

Gain possible : jusqu’à plusieurs centaines d’euros par an.

Gains possibles : jusqu’à plus de 500 euros par an. Tout dépend de votre tarif actuel et de votre consommation.

Derek Ralet, fondateur de Mr. Energie, un groupement d’achat, nous explique le fonctionnement de ces groupements d’achats : "Le principe du groupement d’achats, c’est de rassembler le plus grand nombre de consommateurs possibles pour aller ensuite négocier chez les fournisseurs un tarif avantageux . Une fois qu’on a sélectionné le fournisseur qui a remis la meilleure offre, on va ensuite proposer cette offre à tous les participants et libre à eux, après, de souscrire à l’offre."

Se regrouper pour acheter ou investir

La troisième solution est sans doute la plus originale. C’est la plus récente aussi : la communauté d’énergie.

Jusqu'à quelques dizaines d’euros voire même 100 euros d'économie par an.

Nous avons rencontré les initiateurs de la toute première communauté d’énergie à Bruxelles, sur le toit d’une école. Mathieu Bourgeois, facilitateur de communautés d’énergie chez APERe, nous explique le fonctionnement de ces communautés : "Les communautés d’énergie, ce sont des acteurs locaux : des citoyens, des entreprises, des communes… qui se mettent ensemble et qui investissent ensemble dans une centrale de production d’électricité renouvelable, pour se partager cette production d’électricité."

Se regrouper pour produire ou se regrouper pour acheter de l’électricité produite localement. Ce système a plusieurs avantages, parmi lesquels, la réduction des coûts. Mathieu Bourgeois, facilitateur de communautés d’énergie chez APERe, nous l’explique : "Comme on est sur un périmètre plus restreint du réseau, a priori, on pourrait bénéficier d’un tarif réseau qui est réduit, puisqu’on sait que le tarif réseau, c’est une part importante de la facture d’électricité et donc, ce serait une électricité locale qui est moins chère du coup."

Pour tous ceux qui n’ont pas les moyens d’investir dans des panneaux photovoltaïques ou qui n’auraient pas de place sur leur toiture, ces communautés d’énergie semblent prometteuses. Un habitant de Ganshoren, profite, lui, de la sorte des panneaux de l’école voisine et réduit sa facture au passage. Marc Thonnard, membre de la communauté d’énergie, évoque les gains espérés : "On parle de cinq eurocents du kilowatt heure, plus une petite réduction sur les coûts de distribution."

Pour ce membre, le gain devrait s’élever à quelques dizaines d’euros par an, jusqu’à 100 euros peut-être. Un bilan plus précis pourra être établi d’ici quelques mois après un an de fonctionnement de cette première communauté d’énergie.