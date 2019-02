Record d'audience historique pour "On n'est pas des pigeons"

Suite au remaniement du décor, à l'arrivée d'un nouveau présentateur depuis le mois de septembre dernier, aux nouvelles séquences et aux nouveaux chroniqueurs, les chiffres sont là.

En effet, l’actuel format de "On n'est pas des pigeons" présenté par Benjamin Maréchal séduit et fidélise les téléspectateurs, avec une part de marché de 16,3% en progression depuis janvier 2019 (vs 14,0% entre septembre et décembre 2018). L’émission vole de record en record, atteignant 21,0% ce lundi 11 février : un résultat qui signe la meilleure part d’audience de l’émission depuis son démarrage en mars 2011.

Le magazine de consommation trouve aussi son prolongement sur le digital. "On n’est pas des Pigeons" est largement suivi en "live" sur RTBF Auvio avec 1.814 visiteurs uniques présents en moyenne par jour, ou encore via la page Facebook de l’émission, avec une moyenne de 80.000 utilisateurs atteints chaque jour.