Recevoir ses factures par mail, est-ce bien légal ?

Comment prouver sa bonne foi ?

Nous avons rencontré Alexandre qui vient de connaître une mésaventure avec ses factures d’eau.

Pendant des années, il les a reçues dans sa boîte aux lettres. Puis, subitement, il n’a plus reçu que les factures de rappel, majorées de frais de rappels. Même la demande de relevé de compteur ne lui est jamais parvenue.

La société a invoqué le fait qu’il avait donné son accord pour une facturation électronique et qu’il perdait les mails. Or, Alexandre est un farouche opposant aux paiements électroniques et il est certain de ne jamais avoir donné son autorisation.

Après quelques vérifications, la SWDE a reconnu ne pas posséder l’adresse e-mail d’Alexandre et l’affaire s’est vite réglée. Si cela n’avait pas été le cas, c’est à la société émettrice de la facture de prouver qu’elle a bien envoyé les documents. Et à l’instar des factures papier, il conviendra au consommateur de les garder pendant plusieurs années (5 ans pour les factures d’énergie et d’eau).

Si, après avoir donné votre accord pour la facturation électronique, vous souhaitez faire marche arrière, c’est tout à fait possible. On ne peut d’ailleurs surfacturer le format papier. Par contre, les sociétés peuvent vous inciter à passer au format électronique en vous offrant une remise.

Enfin, il existe quand même un cas de figure où la facture électronique peut vous être imposée : dans le cas de la signature d’un nouveau contrat qui le stipule clairement. Libre à vous de ne pas vous engager avec cette société, mais si vous le faites, il sera contractuellement impossible de basculer vers la facturation classique.