Recettes Carlo: Toast cannibale et Tartines au " pottekeis " bruxellois

Carlo: tartine au pottekeis - On n'est pas des pigeons (79/183) - 10/05/2021 Un autre classique des terrasses, c'est la tartine au fromage pottekeis, un fromage bruxellois pour lequel Carlo nous donne quelques explications. On obtient ce fromage en mélangeant du fromage blanc de Bruxelles avec de la maquée maigre (ou pas ). On ajoute à cela des petits oignons émincés, de la gueuze, de la moutarde belge et du poivre.Et on mélange tout simplement le tout.Attention à ne pas trop saler car le fromage de Bruxelles est déjà salé à la base.