Recette de Carlo : zakouskis de fête

Tartines de cougnou à la truite fumée, mangue et foie gras

Ingrédients :

Un cougnou (un ce sera trop, mais on peut en faire tant de choses! Ou un cramique, un craquelin, une brioche… voire même du pain d’épices)

Une mangue

Deux filets de truite fumée (de Wallonie!)

Deux tranches de foie gras (de Wallonie !)

Poivre du moulin

Préparation :

Peler la mangue.

La couper en fines lamelles.

Découper le cougnou en tranches de 0.5 cm d’épaisseur.

Les faire griller au grille-pain.

Tartiner un peu de foie gras sans trop étaler. Poivrer.

Superposer des lamelles de mangue puis déposer des petits morceaux de truite fumée.

Mettre une deuxième tranche de cougnou, bien presser.

Découper le " sandwich " ainsi obtenu en deux ou trois morceaux.

Verrine de betterave, mousse de fromage de chèvre frais, noix et jambon d’Ardenne

Pour une douzaine de verrines

Ingrédients :

Deux betteraves rouges cuites

4 tranches de jambon d’Ardenne

Un fromage de chèvre frais

150 g de cerneaux de noix

25 cl de crème fraîche 40% à fouetter

Sel

Poivre du moulin

Préparation :

Préchauffer le four à 180°.

Découper les betteraves en brunoise.

Poser une feuille de papier sulfurisé sur une plaque de four. Déposer les tranches de jambon et les mettre au four jusqu’à ce qu’elles soient bien "raidies".

Monter la crème en chantilly au fouet assez ferme (pour cela la crème doit être bien froide).

Mélanger le fromage frais et la chantilly à la spatule. Assaisonner : un tout petit peu de sel et poivre du moulin. Mélanger à nouveau.

Concasser les tranches de jambon et les noix au couteau.

Dresser les verrines de la manière suivante : Un fond de brunoise de betterave, de la mousse de fromage de chèvre et on termine avec les noix et le jambon concassés.