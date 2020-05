Recette de Carlo : Tarte crumble rhubarbe et fraises

Tarte au crumble à la fraise et à la rhubarbe - © On n'est pas des pigeons

La tarte-crumble fraise-rhubarbe de Carlo - On n'est pas des pigeons (91/214) - 02/05/2020 La recette de cette fin de semaine de Carlo. A base de fraises et de rhubarbe, c'est un croisement entre une tarte et un crumble qu'il vous prépare.