Recette de Carlo : Tarte au riz sur pâte brisée

Mélanger la farine et le beurre coupé en petits morceaux.

Ajouter une pincée de sel.

Travailler grossièrement cet appareil du bout des doigts pour mêler farine et beurre.

Ajouter l'eau petit à petit et pétrir le tout.

Cesser de pétrir dès que la pâte est liée. (Insister plus longtemps risquerait de durcir la pâte).

Faire une boule, et idéalement, l'envelopper dans un linge propre et la laisser reposer dans un endroit frais et sec pendant 30 minutes avant de l'étaler et de l'utiliser.

Préparer la garniture :

Gratter les graines de la gousse de vanille et verser dans le lait.

Cuire le riz dans le lait frémissant pendant trente minutes puis ajouter le sucre. Remuer régulièrement. Poursuivre la cuisson encore trente minutes, et hors du feu, ajouter deux œufs et bien mélanger. Laisser refroidir.

Préchauffer le four à 200°.

Beurrer le moule. Abaisser la pâte et garnir le moule.

Verser la garniture de riz sur la pâte et égaliser. Badigeonner la surface de jaune d’œuf et enfourner 30 à 35 minutes.

La surface de la tarte doit être bien " doreye " en fin de cuisson.