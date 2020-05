Recette de Carlo : Tagliatelles au beurre de sauge

Et si on faisait nos pâtes nous-même ?

Préparation

Tagliatelles maison - © Monica Bertolazzi - Getty Images

Les pâtes fraîches

Cassez les œufs dans un saladier, salez, versez un filet d'huile d'olive. Battez légèrement en omelette.

Pesez et tamisez la farine, puis placez-la dans un grand bol.

Creusez un puits au milieu et verser-y les œufs. Incorporez-les petit à petit, jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Posez ce pâton sur un plan de travail fariné et pétrissez-le avec le plat de la main, jusqu'à ce que le pâte soit lisse et souple.

Emballez dans du film alimentaire et réservez au frais une trentaine de minutes. Cette opération se réalise très facilement avec un robot à pâtisserie.

Découpez des portions de pâtes et passez au laminoir en diminuant l'épaisseur d'un cran à chaque passage. Si la pâte vous paraît trop collante, refarinez-la légèrement et passez la feuille de pâte plusieurs fois au premier cran, en pliant en deux à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle soit lisse, souple et élastique.

Quand la feuille de pâte est suffisamment fine (en général un cran avant le maximum), découpez-la en tagliatelles.

Réservez des petits tas sur un plan de travail fariné.

La sauce

Râpez le parmesan.

Hachez les feuilles de sauge grossièrement (on peut même les laisser entières).

Dans une sauteuse, faites fondre le beurre et ajoutez-y la sauge. Faites-la revenir sur feu doux quelques minutes.

Le mélange

Portez de l'eau (4 L) salée (8g/L) à ébullition et versez-y les pâtes. Quand elles sont presque " al dente", égouttez-les (réserver un peu d’eau de cuisson). Versez dans la sauteuse avec la sauge et le beurre et mélangez en saupoudrant de parmesan.

Détendez en incorporant un peu d'eau de cuisson.

Continuez à bien mélanger énergiquement, en rajoutant tour à tour un peu d’eau de cuisson et de parmesan.

Une émulsion se crée entre le fromage, l’eau et le beurre pour une sauce bien crémeuse.

Dressez et dégustez, bon appétit !