Recette de Carlo: Taboulé tiède de poivrons à la feta rôtie ou au berloumi

Carlo: taboulé tiède aux poivrons - On n'est pas des pigeons (81/183) - 12/05/2021 Carlo nous présente non pas une mais deux recettes de taboulé tiède aux poivrons. L'une de ces recettes est accompagnée de fromage berloumi, fondu à la poêle et, l'autre, de féta rôtie. Et, pour le taboulé, une seule et même recette avec un peu de blé boulghour, du persil ciselé, du citron et des émincés de poivrons sautés entre autres ingrédients. Ce sont là de véritables plats "végé", avec des protéines, comme il se doit.