Recette de Carlo : Spaghettis à la mie de pain - © giovanni1232 - Getty Images/iStockphoto

La recette de Carlo pour ne plus gaspiller votre pain ! - On n'est pas des pigeons - 20/01/2020 À la maison, le pain est l’un des aliments le plus gaspillé. En Flandre, une étude de Vlaamse overheid montre que le pain et les pâtisseries représentent 23 % du contenu de nos déchets ménagers. Il est pourtant très simple de réduire cette part. On vous explique comment et Carlo vous prépare une recette à base de pains sec.