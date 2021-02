Recette de Carlo : Spaghetti alle vongole - Extrait de On n'est pas des pigeons (19/183) -...

Recette de Carlo : Spaghetti alle vongole - Extrait de On n'est pas des pigeons (19/183) -... Attention à la cuisson de vos vongoles !

Bien rincer les coquillages sous l'eau courante afin de les débarrasser de leur sable.

Emincer l'ail et le persil, et faire revenir le tout doucement dans l'huile d'olive dans une grande sauteuse. L'ail ne doit pas se colorer.

Mettre les spaghetti à cuire dans 4 litres d'eau bouillante salée à 8 g/l.

Ajouter les palourdes dans la sauteuse. Monter la flamme, ajouter un trait de vin blanc, et remuer délicatement. Les palourdes vont s'ouvrir tandis que les pâtes cuisent. Egoutter (peu) les pâtes quand elles sont encore très al dente, les verser ensuite dans la poêle des palourdes et poursuivre la cuisson dans la poêle. Ajouter un peu d'eau de cuisson pour `détendre` les pâtes, dresser sur assiettes individuelles, en rajoutant un filet d'huile d'olive, en répartissant également les coquillages sur chaque assiette, un tour de moulin, et surtout... pas de fromage !