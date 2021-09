Recette de Carlo : roulés feuilletés à la saucisse

Carlo: sa recette du pain-saucisse - On n'est pas des pigeons (119/183) - 27/09/2021 Comme chaque vendredi, Carlo nous présente une recette revisitée. Au programme aujourd'hui: le pain-saucisse. Non pas celui que vous pouvez trouver dans les stations d'autoroute mais le sien, le pain-saucisse version Carlo. On y trouve notamment une saucisse de Toulouse, de la moutarde, du Gouda vieux, des oignons frits...le tout enrobé dans une pâte feuilletée. Dernière précision: la température du four: 160 degrés.