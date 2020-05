Recette de Carlo : Riz au lait aux fraises rôties

Carlo vous explique comment faire un riz au lait maison. Et comme c'est la saison, il ajoute un petite touche de fraises.

Préparation

Riz au lait aux fraises roties - © On n'est pas des pigeons

Le riz au lait

Dans une casserole, versez le riz, le sucre, la crème, le lait et les gousses de vanille.

Faites cuire 40 minutes à couvert à frémissement puis laissez refroidir dans la casserole.

Avant refroidissement complet, transvasez dans les plats ou coupes de service.

Les fraises :

Préchauffez le four à 200°.

Equeutez les fraises et les couper en deux si elles sont très grosses.

Disposez-les dans un plat à four. Saupoudrez de sucre glace, d’eau et d’essence de vanille.

Rôtissez-les au four 20 minutes. A la sortie du four, déglacez le jus de cuisson avec un peu d’eau, mélangez bien et réservez ce coulis à part.

Dressez le riz au lait avec les fraises et le coulis