Recette de Carlo : Poulet massé au beurre aux herbes

Préchauffer le four à 130°.

Préparer le beurre aux herbes :

Hacher finement les herbes au couteau. Mélanger au beurre avec une fourchette, saler et poivrer.

Décoller (avec moult précautions) la peau du poulet sur les blancs et sur les cuisses.

Insérer le beurre aux herbes et masser pour bien étaler. Mettre le restant de beurre sur le poulet et insérer le poulet dans une cocotte en fonte ou dans un plat à four.

Cuire le poulet au four deux heures/deux heures trente environ.

Pendant ce temps préparer les carottes.

Couper les fanes à ras, bien laver les carottes, si elles sont bio, il n’est pas nécessaire de les éplucher.

Dans une cocotte, verser un fond d’huile d’olive, ajouter les échalotes coupées en deux, poser les carottes, saler et poivrer et laisser cuire à feu très doux et à couvert.

Servir le poulet avec le beurre (qui aura fondu) à part et les carottes (et des pommes de terre sautées ou une belle purée)