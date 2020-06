Recette de Carlo : Pavlova aux cerises

Fruits rouges et meringue, voilà une association gagnante pour un dessert réussi.

Pavlova aux cerises - ingrédients - © On n'est pas des pigeons

Préparation

Pavlova aux cerises : préparation - meringue - © On n'est pas des pigeons

Pavlova aux cerises : préparation - © On n'est pas des pigeons

Préparer la meringue :

Fouetter les blancs d’abord doucement puis en augmentant la vitesse en ajoutant d’abord le sucre " normal ", puis le sucre semoule.

Quand la meringue devient brillante, continuer à mixer doucement et incorporer la fécule de pommes de terre et le jus de citron.

Dessiner un rond de 20 cm sur un papier cuisson et dresser la meringue de sorte faire un "cratère" au sommet.

Cuire à 100° au four pendant deux heures à deux heures trente et laisser sécher quelques heures au four.

Préparer la crème :

Fouetter la crème liquide et le mascarpone en ajoutant le sucre glace (40g).

Ne pas " serrer " la crème, il vaut mieux qu’elle soit un peu moelleuse plutôt que trop fouettée.

Surmonter la meringue de crème et terminer avec les cerises dénoyautées.

On peut bien entendu varier les fruits et ajouter éventuellement un coulis.