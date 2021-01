Recette de Carlo : PANCAKES !

Séparer les blancs des jaunes et mettre les jaunes et blancs dans des bols séparés.

Ajouter le " baking powder ", la farine et le lait aux jaunes et bien mélanger au fouet.

Monter les blancs en neige, ajouter une pincée de sel et les incorporer au mélange à base de jaunes d’œuf.

Chauffer une poêle, déposer une noix de beurre, et déposer deux trois pancakes (la pâte, épaisse, se répand peu et fait des cercles si on verse délicatement avec une petite louche) et cuire une à deux minutes de chaque côté.

Les pancakes doivent être bien dorés.

Servir avec sirop d’érable, ou bacon, beurre fondu, crème fraîche, banane, chocolat etc.