Recette de Carlo : Pain saucisses royal au jardin

Le pain saucisses, un classique pour les beaux temps qui arrivent mais avec Carlo, on ne fait pas les choses à moitié !

Recette de Carlo : Pain saucisses pour 10 personnes au jardin - On n'est pas des pigeons (43/183)... Carlo vous propose un pain saucisses royale

Préparer les oignons

Les découper en fines demi-rondelles et les faire " compoter " doucement dans un fond d’huile (on peut ajouter une petite noix de beurre). Saler et réserver au chaud, les oignons doivent être bien " fondus ".

Préparer la mayonnaise

Hacher finement la moitié du cerfeuil. Réserver le reste pour la garniture.

Verser les jaunes d’œuf dans un saladier avec la moutarde. Saler.

Fouetter l’ensemble. Verser doucement sur ce mélange l’huile en très fin filet toute en continuant à fouetter. On obtient rapidement une émulsion.

Attention : bien incorporer l’huile avant d’en rajouter. Lorsque le mélange est pris et homogène, verser un nouveau filet d’huile accompagné d’un mouvement de fouet régulier. Etc… jusqu’à absorption de toute l’huile. Ajouter le vinaigre, rectifier l’assaisonnement.

Ajouter le garam massala, bien mélanger.

Ajouter le cerfeuil haché, bien mélanger.

Les saucisses

Cuire les saucisses au bbq ou à la " plancha " (ou à la poêle).

Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans un petit poêlon, ouvrir (sans lles découper tout à fait) les sandwichs mous en deux, les tartiner de beurre fondu (avec un pinceau) et les toaster légèrement à la plancha.

Dressage

Tartiner de la sauce au fond de chaque sandwich, ajouter du cerfeuil… et la saucisse cuite !